Монумент Победы у вечного огня отремонтируют до 15 августа

Реконструкцию мемориала Победы проведут до 15 августа 2025 года. Об этом сообщил глава администрации Рязани Виталий Артемов.

На сайте госзакупок размещена конкурсная документация для определения подрядной организации по реконструкции мемориала Победы. Начальная цена контракта составляет около 27 млн рублей. Средства выделены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Планируется отремонтировать: два постамента, монумент Победы с орденом, стену-стелу, камни с мемориальными досками. Установят металлические пешеходные ограждения.

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К работам по реконструкции мемориала Победы приступят после 9 мая, чтобы обеспечить возможность проведения праздничных мероприятий. Срок окончания работ – 15 августа.