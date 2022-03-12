Момент взрыва газа в воронежской многоэтажке попал на видео

Момент взрыва газа в девятиэтажке на улице Хользунова Воронежа попал на камеру видеонаблюдения. Запись публикует группа «Мой и твой Воронеж» Вконтакте.

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На кадрах видно, как в результате взрыва обрушились перекрытия между этажами и балкон квартиры.

ЧП случилось около 3:30 12 марта. Погибла два человека, проживающие на разных этажах: 30-летний мужчина и 87-летняя пенсионерка.

По факту случившегося воронежский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.