Пятница, 15 декабря, 2023
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Момент смертельного ДТП с начинающим водителем в Казани попал на видео

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Момент смертельного ДТП в Казани попал на видео. Запись опубликовал телеграм-канал Госавтоинспекции Татарстана.

Вечером 14 декабря на перекрёстке улиц Ф. Амирхана — С. Хакима 18-летний студент вуза на арендованном автомобиле Volkswagen сбил двух пешеходов, затем совершил столкновение с автомобилем Hyundai.

По данным ГИБДД, пострадали пешеходы 2002 и 2005 годов рождения. Оба получили тяжёлые травмы. Через 4 часа 18-летний пострадавший скончался в реанимации.

Студент, имеющий водительский стаж 1 месяц, выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

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