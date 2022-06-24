Момент крушения самолёта Ил-76 попал на видео

На видео попал момент крушения в Рязани самолёта Ил-76. Трагедия случилась рано утром в пятницу, 24 июня, борт упал в районе Михайловского шоссе.

Видно, как во время взлёта самолёт начал гореть. Через несколько секунд он рухнул, и поднялся тёмный густой дым.

Самолёт Ил-76 летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани совершал дозаправку. Крушение произошло сразу после взлёта. В Минобороны РФ уточнили, что борт был без груза. Возможной причиной трагедии могла стать неисправность двигателя.

Ранее стало известно состояние пострадавших при крушении Ил-76 в Рязани. Также опубликован поимённый список погибших и пострадавших.