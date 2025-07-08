Момент ДТП со сбитой мотоциклисткой на Ленина попал на видео

Появилась видео момента ДТП с легковым автомобилем и мопедом. Его публикует группа «RZN LIFE» ВКонтакте.

ДТП произошло 8 июля около дома №1/17 по Первомайскому проспекту примерно в 13:20. Автомобиль «ВАЗ-2114», за рулем которого находилась 19-летняя рязанка, двигаясь на красный сигнал светофора, врезался в мопед «Венто Смарт 3» под управлением 36-летней местной жительницы. Женщину госпитализировали.

Ведется проверка.