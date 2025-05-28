Молзавод Рязанской области оштрафован на 300 тысяч рублей

В марте-апреле 2025 года при проведении внеплановой выездной проверки предприятия по производству молочной продукции ООО «Тырновский молочный завод», расположенного в Шиловском районе Рязанской области, Управлением Россельхознадзора были установлены многочисленные нарушения требований технических регламентов.

На предприятии должным образом не была обеспечена процедура прослеживаемости пищевой продукции. Кроме того, специалистами ведомства предотвращено использование на молзаводе сырого молока с истекшим сроком годности в количестве 3000 кг, а также заквасок, утилизированных по предписанию Управления Россельхознадзора.

Установлен также факт хранения моющих и дезинфицирующих средств с истекшим сроком годности, нарушения температурного режима хранения молочной продукции, недостоверного декларирования выпускаемых в обращение молочных продуктов и др.

За пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства в области технического регулирования, неисполнение которых создает угрозу для жизни и здоровья граждан были составлены административные материалы. «Тырновский молочный завод» признан виновным в совершении правонарушений и привлечен к ответственности в виде штрафа на сумму 300 тысяч рублей. Кроме того, юридическому лицу выдано предписание, исполнение которого взято Управлением Россельхознадзора на контроль.