Среда, 28 мая, 2025
25.1 C
Рязань
Происшествия

Молзавод Рязанской области оштрафован на 300 тысяч рублей

Анастасия Мериакри
Изображение от jcomp на Freepik
Происшествия

Молзавод Рязанской области оштрафован на 300 тысяч рублей

Анастасия Мериакри

В марте-апреле 2025 года при проведении внеплановой выездной проверки предприятия по производству молочной продукции ООО «Тырновский молочный завод», расположенного в Шиловском районе Рязанской области, Управлением Россельхознадзора были установлены многочисленные нарушения требований технических регламентов.

На предприятии должным образом не была обеспечена процедура прослеживаемости пищевой продукции. Кроме того, специалистами ведомства предотвращено использование на молзаводе сырого молока с истекшим сроком годности в количестве 3000 кг, а также заквасок, утилизированных по предписанию Управления Россельхознадзора.

Установлен также факт хранения моющих и дезинфицирующих средств с истекшим сроком годности, нарушения температурного режима хранения молочной продукции, недостоверного декларирования выпускаемых в обращение молочных продуктов и др.

За пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства в области технического регулирования, неисполнение которых создает угрозу для жизни и здоровья граждан были составлены административные материалы. «Тырновский молочный завод» признан виновным в совершении правонарушений и привлечен к ответственности в виде штрафа на сумму 300 тысяч рублей. Кроме того, юридическому лицу выдано предписание, исполнение которого взято Управлением Россельхознадзора на контроль.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские ракеты снесли пол-Украины и ставку Зеленского

По оценкам экспертов, это — самая продолжительная и массированная серия ударов по военной инфраструктуре Украины за всё время СВО.
Новости России

Обнаружено тело А. Григорьева, над которым издевались украинцы в немецких касках

На теле мужчины наши военные обнаружили огнестрельные ранения. Бессмысленная, звериная жестокость!
Новости Касимова

Два человека пострадали во время пожара в Подлипках Касимовского округа

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило 26 мая в 01:45. В тушении пожара принимали участие 27 человек, 10 единиц техники, в том числе инженерной. 
Происшествия

Серия громких звуков вновь разнеслась над Рязанью

Было слышно несколько ударных звуков, которые, по всей видимости, связаны с работой ПВО.
Общество

Со страницы ВООПИиК пропадают негативные публикации об «Окской стрелке»

Недавно ГК «Зелёный сад» направила в Арбитражный суд Рязанской области иски о защите деловой репутации к РРО ВОО «ВООПИиК».

Последние новости

Происшествия

Водители автобуса и электровелосипеда устроили разборки после столкновения

Автобус №16 и электровелосипед столкнулись на улице Гагарина.
Погода

Температура воздуха в тени до 32°С и сильный ветер ожидает рязанцев 29 мая

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, днём местами порывы до 15 м/с.
Культура и события

Международный день защиты детей в Рязани масштабно отпразднуют в парках города

В 11:00 перед Рязанским дворцом культуры и искусства пройдет праздник «Здравствуй, лето» (6+). В это же время в Лесопарке начнется фестиваль детства (6+), который продлится до 15:00.
Экономика и бизнес

Более 740 семей получили маткапитал в Рязанской области с начала 2025 года

С 2025 года в Рязанской области расширены возможности использования регионального маткапитала.
Новости Касимова

Касимовца признали виновным в грабеже и растрате денежных средств

В январе 2024 года осужденный похитил мобильный телефон у своего знакомого и скрылся с места преступления.
Культура и события

«Праздник детства» пройдет в ЦПКиО в День защиты детей в Рязани

В программе розыгрыш ценных призов и показ мультфильмов.
Происшествия

Бастрыкину отчитаются по делу о выпавшем из маршрутки мужчине в Рязани

26 мая 2025 года в Рязани водитель маршрутки, не убедившись в закрытии дверей, начал движение от остановки. В результате один из пассажиров выпал на проезжую часть.
Происшествия

Суд вынес приговор рязанцу за ложное сообщение о теракте в детском учреждении

В октябре 2023 года в дежурную часть УМВД России по Рязанской области позвонил мужчина и сообщил, что он задумал на днях причинить вред воспитанникам одного из дошкольных учреждений города Рыбное.