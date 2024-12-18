Молодым родителям будут компенсировать плату за аренду жилья

В Рязанской области в рамках нацпроекта «Семья» с 1 января 2025 года начнут действовать новые меры поддержки семей с детьми. Об этом сообщает губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

Во-первых, молодые родители в возрасте до 35 лет при рождении третьего и последующих детей получат по 300 тысяч рублей. Во-вторых, если у родителей в возрасте до 35 лет появился ребенок не раньше 1 января 2025 года, им компенсируют плату за аренду жилья.

Обучающиеся девушки на очной форме обучения в Рязанской области при постановке на учёт по беременности получат выплату в 100 тысяч рублей.