Молодым многодетным семьям предложили предоставить беспроцентную ссуду на покупку жилья

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагает ввести новую форму поддержки молодых семей — беспроцентный целевой заем и льготный кредит по ставке не более 5 процентов годовых на приобретение жилья. Законопроект по данному вопросу внесён на рассмотрение Госдумы.

«Предлагаю ввести дополнительные меры государственной поддержки молодых многодетных семей. Тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, — предоставлять беспроцентный целевой заем на приобретение или строительство жилья со сроком погашения до 25 лет. Многодетной молодой семьёй предлагаю считать семью с тремя и более детьми, младший из которых не достиг возраста 18 лет. Возраст одного из родителей в молодой семье не должен превышать 35 лет», — прокомментировал Сергей Миронов.

«Молодым семьям с одним или двумя детьми предлагаю предоставить возможность брать льготную ипотеку по ставке не более 5 процентов годовых», — уточнил лидер СРЗП.

Комментируя законопроект партии «Справедливая Россия — За правду», Сергей Миронов отметил, что главный вызов России сегодня — это проблемы демографии, и начинать их решать нужно с поддержки молодых и многодетных семей.

«Посмотрите на статистику: за 2022 год население страны стало меньше почти на 600 тысяч человек, а в 2021-м Россия потеряла более миллиона человек. То есть каждый год мы теряем по одному городу. Тенденция тревожная, и что-то мне подсказывает, что по итогам 2023 года мы снова увидим печальные цифры», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что в России происходит стремительное старение населения. «Ещё в 2016 году доля населения старше 55 лет превысила долю молодёжи в возрасте от 15 до 34 лет. Это произошло впервые в истории нашей страны. По моей оценке, сегодня старение населения продолжается, и пока никаких предпосылок для улучшения ситуации я не вижу», — добавил Сергей Миронов.

«Многие помнят, что в 2020 году Росстат подготовил прогноз численности населения страны до 2036 года. В документе учитывался высокий, средний и низкий сценарий, и судя по тому, что происходит сейчас, страна семимильными шагами движется к наиболее пессимистичному сценарию развития демографии. Он предполагает сокращение численности населения России со 146,7 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года. Это очень печальные цифры, причём динамика сокращения населения остаётся неизменной», — указал председатель партии.

«Совершенно очевидно, что государство должно принять экстренные меры для решения проблемы демографии и принять ряд комплексных мер для поддержки молодых и многодетных семей. В первую очередь — для улучшения их жилищных условий. Считаю, что принятие законопроекта фракции „Справедливая Россия — За правду“ в конечном итоге будет способствовать решению этой проблемы и повышению рождаемости в нашей стране», — заключил Сергей Миронов.