Молодые специалисты Рязанской НПК заняли призовые места на научно-технической конференции «Роснефти»

Рязанская НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») наградила призёров кустовой научно-технической конференции молодых специалистов. Рязанцы принимали в ней участие наряду с молодыми специалистами из других дочерних обществ «Роснефти». В своих номинациях молодые работники предприятия заняли второе и третье места.

Молодой специалист Мария Колошеина представила жюри проект по анализу расходов по списанию спецодежды и пути их снижения. Главная цель её проекта – повысить уровень бережливости и эффективности расхода ресурсов предприятия. Девушка проделала огромную работу: встречалась с коллегами, анализировала большой объём информации. Как итог – «серебро» в секции «Экономика и финансы».

Молодые специалисты Ярослав Лебедев, Сергей Рысин и Максим Воронов выступали с темой «Оптимизация схемы приготовления битумов». Жюри они представили проект модернизации схемы установки производства битумов и изменение действующей технологии приготовления продукта. Разработка, которая направлена на оптимизацию производства и повешение его экономической составляющей, получила бронзу в секции «Технология процессов нефтегазопереработки».

Отметим, что научно-технические конференции – это уникальные площадки для выявления талантливой молодёжи, обладающей лидерским потенциалом. Первоначально молодые специалисты выступают со своей научной работой на заводском этапе, его победители направляются на защиту на кустовой этап. Научно-технические конференции для молодых специалистов Рязанская НПК проводит ежегодно. Лучшие разработки нефтезаводчан реализуются на площадках производства.