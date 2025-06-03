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Новости Рязани и области

Молодые люди из Владивостока и Башкирии нашли свою любовь в Рязани

Анастасия Мериакри

Двое влюбленных из Владивостока и Башкирии сыграли свадьбу в Рязани. Историю любви молодоженов рассказала глава Рязанского ЗАГСа ВКонтакте.

Илья и Софья — рязанские студенты, учатся вместе. Он родом из Башкирии, она — из Владивостока. Илья очень понравился Софье. По её признанию, поначалу «бегала за ним, а он не обращал внимания». Но как только перестала — сразу начал оказывать знаки внимания.

Через полтора года ребята приехали на родину Софьи, во Владивосток. Японское море, белый парусник, морская прогулка влюблённых. Что может произойти в такой волшебной атмосфере? Правильно! Илья опустился на колено и сделал предложение!

На регистрацию брака в Рязань приехали родственники и из Башкирии, и даже из Приморья! Поздравляем молодоженов, желаем счастливой семейной жизни.

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