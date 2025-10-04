Молодой мужчина умер после удаления зуба мудрости, следователи начали проверку

В Тверской области следователи начали проверку по факту трагической смерти 34-летнего мужчины по имени Александр. Молодой человек, работавший в авиакомпании и обожавший небо, скончался в сентябре, спустя несколько месяцев после, казалось бы, рядовой процедуры — удаления зуба мудрости. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Весной Александр обратился в клинику в Тверской области, чтобы удалить «восьмерку», которая вызывала сильную боль. После операции мужчина почувствовал себя хуже: вечером в день удаления у него началась лихорадка и отёк щеки.

На следующий день врач назначил ему антибиотик, но улучшение не наступило. Через несколько дней Александру резко стало хуже: появилась сильная боль за челюстью, трудности при глотании, накатила слабость. Его госпитализировали в реанимацию с подозрением на генерализованную инфекцию.

Врачи диагностировали у мужчины тяжелое воспаление мягких тканей и сепсис. Александр впал в кому, потерял зрение, и на фоне отказа нескольких органов его организм не справился. Мужчина умер на больничной койке в сентябре.

По факту гибели молодого человека следователи начали расследование. Они изучают всю медицинскую документацию, чтобы проверить, насколько правильно велось лечение, были ли основания для немедленной госпитализации и правильно ли был выбран антибиотик. В клинике, где проводили операцию, заявляют, что действовали в соответствии со стандартами и оказывают содействие проверяющим.

Смерть Александра стала шоком для его близких. Подруга погибшего, Екатерина Б., сообщила в соцсетях, что они дружили с детства, и что Александр «летал на вертолетах и облетел всю Россию».

«Он сейчас в лучшем мире… Сашенька, ты был отличным сыном, другом, отцом! Жизнь так непредсказуема! Живите и цените каждый миг. Молилась за тебя день и ночь…» — написала она.