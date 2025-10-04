Воскресенье, 5 октября, 2025
Молодой мужчина умер после удаления зуба мудрости, следователи начали проверку

Алексей Самохин
Изображение от wavebreakmedia_micro на Freepik

В Тверской области следователи начали проверку по факту трагической смерти 34-летнего мужчины по имени Александр. Молодой человек, работавший в авиакомпании и обожавший небо, скончался в сентябре, спустя несколько месяцев после, казалось бы, рядовой процедуры — удаления зуба мудрости. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Весной Александр обратился в клинику в Тверской области, чтобы удалить «восьмерку», которая вызывала сильную боль. После операции мужчина почувствовал себя хуже: вечером в день удаления у него началась лихорадка и отёк щеки.

На следующий день врач назначил ему антибиотик, но улучшение не наступило. Через несколько дней Александру резко стало хуже: появилась сильная боль за челюстью, трудности при глотании, накатила слабость. Его госпитализировали в реанимацию с подозрением на генерализованную инфекцию.

Врачи диагностировали у мужчины тяжелое воспаление мягких тканей и сепсис. Александр впал в кому, потерял зрение, и на фоне отказа нескольких органов его организм не справился. Мужчина умер на больничной койке в сентябре.

По факту гибели молодого человека следователи начали расследование. Они изучают всю медицинскую документацию, чтобы проверить, насколько правильно велось лечение, были ли основания для немедленной госпитализации и правильно ли был выбран антибиотик. В клинике, где проводили операцию, заявляют, что действовали в соответствии со стандартами и оказывают содействие проверяющим.

Смерть Александра стала шоком для его близких. Подруга погибшего, Екатерина Б., сообщила в соцсетях, что они дружили с детства, и что Александр «летал на вертолетах и облетел всю Россию».

«Он сейчас в лучшем мире… Сашенька, ты был отличным сыном, другом, отцом! Жизнь так непредсказуема! Живите и цените каждый миг. Молилась за тебя день и ночь…» — написала она.

Ожидается рекордная атака по территории Украины

В ночь на воскресенье, 5 октября, ожидается рекордная атака по территории Украины с использованием порядка 750 БПЛА-камикадзе типа «Герань».

Дубинский назвал ключевое преимущество России над Европой

Он заявил, что сегодня Европа «заставляет стрелять» Украину от своего имени.

Грета Тунберг пожаловалась на клопов и обезвоживание в израильской тюрьме

Напомним, Грета Тунберг была задержана после того, как в июле 2025 года на паруснике отправилась в сектор Газа. Её целью было «прорвать блокаду» региона

Творчество Сергея Есенина занимает особое место в сердцах жителей России — Павел Малков

Павел Малков вместе с гостями фестиваля возложил цветы к памятнику С.А. Есенина на территории родительской усадьбы.

Выбоины обнаружили на дорогах в Рязанской области после ямочного ремонта

На месте проверки были обнаружены выбоины, размеры которых превышают допустимые нормы

Отбой опасности БПЛА объявлен в Рязани и области

Напомним, угроза опасности была объявлена сегодня днем в 15:54.  

В Рязанском театре драмы состоялась премьера сторителлинга «Все мы немножко Сергей Есенин»

В спектакле актеры Театра драмы вели откровенный диалог, ища точки соприкосновения между своей жизнью и судьбой поэта.

Новая современная площадка для выгула собак открылась в парке Гагарина в Рязани

Территория покрыта современным галечным покрытием, которое обеспечивает хороший дренаж и предотвращает застой воды и грязи в межсезонье.

За сутки в Рязани изъяли 645 литров нелегального алкоголя

Из оборота было изъято 645 литров алкоголя, продававшегося в нарушение законодательства. В том числе были изъяты напитки с истёкшим сроком годности.

Павел Малков принял участие в открытии уникальной выставки, собравшей все материалы о гибели Сергея Есенина

Впервые выставлены протоколы допросов свидетелей о гибели С.А. Есенина, опись вещей поэта и документы о прекращении дела в связи с его самоубийством.

Рязанцы сняли многокилометровую очередь из машин на подъезде к селу Константиново

На обочине в обе стороны движения стоят десятки машин. За два километра до места проведения праздника движение перекрыто.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области 4 октября

Жителей региона просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.

Врачи спасли рязанку с редким заболеванием лёгких, которая провела в реанимации две недели

Она провела около двух недель в бессознательном состоянии, не могла самостоятельно дышать, двигаться или принимать пищу.

Космонавты передали копию знамени Академии ФСИН, которая побывала на орбите

Молодежь интересовалась буднями космонавтов, их традициями и ритуалами, питанием на орбите и отдыхом дома. Космонавты рассказали интересные факты и мифы о своей жизни.