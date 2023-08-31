Четверг, 31 августа, 2023
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Молодой мужчина поджёг двух школьников в Курганской области

7info
Изображение от Rochak Shukla на Freepik

В Курганской области 22-летний молодой человек облил бензином и поджёг двух школьников, сообщает телеграм-канал Shot.

По данным источника, поджигатель пришёл с канистрой к дому культуры в деревне Верхнеглубокое около одиннадцати часов вечера. Мужчина вылил на гулявших рядом школьников бензин, поджёг зажигалкой.

Пострадали ученики 7-го и 9-го классов. У одного ожоги 10% тела, у второго — 98%. Школьники госпитализированы в реанимацию.

По информации «Царьграда», у 15-летнего подростка тяжелейшие ожоги 98% тела. Его 14-летнему другу повезло больше — у него обожжено 10% тела. 

Мотивы поджигателя устанавливаются.

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