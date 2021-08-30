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Понедельник, 30 августа, 2021
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Молодого касимовца оштрафовали за уклонение от службы в армии 

Елена Лобанова
Молодого касимовца оштрафовали за уклонение от службы в армии 

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В Касимове оштрафовали молодого человека за уклонение от службы в армии. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления. 

Суд установил, что 23-летнего парня не раз уведомляли о необходимости прибытия в военкомат. Однако он в течение некоторого времени не являлся в комиссариат без уважительных на то причин.  

Молодого человека признали виновным в уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Обвиняемый в полном объеме признал вину в инкриминируемом ему преступлении. 

Суд назначил жителю Касимова штраф. Приговор вступил в законную силу.

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