Молодого касимовца оштрафовали за уклонение от службы в армии 

В Касимове оштрафовали молодого человека за уклонение от службы в армии. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Суд установил, что 23-летнего парня не раз уведомляли о необходимости прибытия в военкомат. Однако он в течение некоторого времени не являлся в комиссариат без уважительных на то причин.

Молодого человека признали виновным в уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Обвиняемый в полном объеме признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

Суд назначил жителю Касимова штраф. Приговор вступил в законную силу.