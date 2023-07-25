Молодёжный центр в Рязани создадут на улице Соборной

Житель Москвы неоднократно грабил квартиру друзей, доверявших ему жилье на время отъездов, сообщил телеграм-канал SHOT.
Злоумышленника удалось поймать только благодаря камеры видеонаблюдения. Ее решила установить пара, поскольку недавно они пережили камеры видеонаблюдения.
Выяснилось, что у мужчины был дубликат ключей от чужого жилища, поскольку он помогал семье.
Последний подобный инцидент произошел...
В городе Емва в республике Коми обнаружили тело обнаженной девушки без признаков жизни, сообщил портал БНК.
Инцидент произошел 23 июля неподалеку от местного аэропорта. По словам очевидцев, на погибшей не было одежды.
Следователи подтвердили информацию о случившемся. Специалистам предстоит установить личность покойной.
По предварительным данным, признаков, которые бы указывали, что...
Состоятельным белгородцам, имущество которых пострадало после украинских обстрелов, восстановят только кровлю и окна, заявил губернатор Вячеслав Гладков, чьи слова приводит «Газета.ру».
По его словам, в первую очередь власти сосредоточатся на помощи жилищам жителей региона со средними и низкими доходами.
«Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 миллионов рублей каждая при всем...
Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения 16-летней девушки с перерезанным горлом в Дивногорске, пишет телеграм-канал Baza.
Девочка пропала без вести в минувшую субботу после того, как ушла из дома, чтобы встретиться с подругой. Она так и не пришла на встречу. Ребенка начали искать, поскольку она не вернулась...