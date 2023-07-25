Вторник, 25 июля, 2023
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Молодёжный центр в Рязани создадут на улице Соборной

7info

Рязанская область получила финансирование для первых шагов по созданию молодёжного центра в Рязани, сообщил губернатор Павел Малков.

Дом молодёжи появится на улице Соборной.

— На улице Соборной создадим целый комплекс из нескольких площадок. Здесь ребята смогут воплощать в жизнь свои идеи, проводить досуг, обучаться и развиваться, находить единомышленников, — написал глава региона в телеграм-канале после встречи с руководителем Росмолодёжи Ксенией Разуваевой.

Финансирование поступит благодаря победе в федеральном конкурсе «Регион для молодых».

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