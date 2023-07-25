Молодёжный центр в Рязани создадут на улице Соборной

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения 16-летней девушки с перерезанным горлом в Дивногорске, пишет телеграм-канал Baza. Девочка пропала без вести в минувшую субботу после того, как ушла из дома, чтобы встретиться с подругой. Она так и не пришла на встречу. Ребенка начали искать, поскольку она не вернулась...