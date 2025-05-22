Молодежный театр ЦГБ имени С.А. Есенина представил спектакль «Анна Снегина»

В Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина 16 мая прошла премьера спектакля «Анна Снегина» (16+) по одноименной поэме Сергея Есенина. Событие приурочено к 130-летию со дня рождения поэта, которое мы отмечаем в этом году.

Молодежный театр Есенинки, созданный не так давно, вдумчиво и вдохновенно работал над текстом классика. Юные актеры сами сконструировали декорации, пытаясь придать сцене атмосферу начала 20 века, с костюмами и гримом. Руководитель театра и постановки Дмитрий Семенов-Струсевич, сам в прошлом актер театра «Переход», создал на базе библиотеки собственный творческий коллектив. В настоящее время Дмитрий является служителем одного из храмов Рязани. Однако занятие творчеством не противоречит его пасторскому служению.

После объявления в соцсетях о наборе в театр студенты и школьники потянулись в Есенинку. Так был создан небольшой коллектив единомышленников. И вот долгожданная премьера.

Спектакль получился светлый, со своей молодежной интонацией и собственным прочтением поэмы Есенина. Зал тепло принял юных артистов. Аплодисменты, цветы — всё как на настоящей сцене.

В июне библиотека повторит вновь «Анну Снегину» своего молодежного театра.