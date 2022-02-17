Молодежи предлагают выделить по 10 тыс. для стартового пенсионного капитала

К пенсионной реформе планируется привлечь молодых людей, которым из-за моратория не удалось сформировать накопления. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает выделить им по 10 тыс. рублей в качестве стартового капитала в добровольной пенсионной системе. Об этом говорится в позиции организации «Об инициативах по развитию пенсионного рынка», которое есть в распоряжении «Известий».

Новелла касается молодого поколения, вступившего в трудовую жизнь, но оставшегося без накоплений в Обязательной пенсионной системе (ОПС) из-за моратория, который действует с 2014 года.

Также организация считает необходимым ввести софинансирование со стороны государства добровольных взносов граждан. Это поручение дал президент. О такой возможности говорили и представители Минфина, однако не раскрывали, каким образом может осуществляться такое участие государства в формировании будущих пенсий граждан.

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Как рассказали в РСПП, в качестве основного варианта обсуждается программа софинансирования, которая применяется к пенсионным накоплениям и в которую можно было вступить до 2015 года. Если человек сам перечисляет от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год, то государство удваивает эту сумму.

«Молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому перед нами стоит задача стимулировать их. Мотивировать планируется за счет софинансирования и стартового капитала в добровольной системе. И 10 тыс. рублей кажется в этом смысле разумной суммой, которая и отвечает задаче по стимулированию, и не провоцирует огромных трат бюджета. С учетом того, что у молодых людей много времени для формирования добровольной пенсии эту сумму можно увеличить значительно, делая дополнительные

взносы», — пояснил «Известиям» председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию, президент СРО НАПФ Сергей Беляков.

По его словам, в заседаниях комитета, на которых вырабатывалась позиция, принимали участие представители Минфина, ЦБ, Минтруда, ПФР и других заинтересованных ведомств, Госдумы, РТК. В целом, рассказал он, инициатива и по стартовому капиталу для молодежи, и по софинансированию одобрена, обсуждается только сумма.

«Сейчас мы отправили нашу позицию в правительство, законодателям, ЦБ, в ведомства, и будем всячески стремиться оформить ее в качестве законодательных инициатив», — подчеркнул Сергей Беляков.

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На старт с вниманием: молодежи предлагают дать по 10 тыс. на пенсионный капитал