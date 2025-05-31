«Молодая гвардия». Наследники

Великий подвиг легендарного подпольного антифашистского движения «Молодая гвардия», жестокая казнь героев-молодогвардейцев – это одна из тех многочисленных страниц истории Великой Отечественной войны, к которой мы обязаны возвращаться. Возвращаться, чтобы помнить. Возвращаться, чтобы знать. Возвращаться, чтобы передавать следующим поколениям историю жизни и самоотверженности героев, которые в кровавые годы фашистской оккупации встали на защиту страны. Миллионам советских школьников фамилии героев-молодогвардейцев были знакомы не понаслышке. Для воспитанных на романе Александра Фадеева «Молодая гвардия» ребят Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван Земнухов, Сергей Тюленин и десятки других молодогвардейцев стали незримыми наставниками и вместе с этим примерами стойкости, чести, отваги, любви. И ребята знали, что это не просто герои книги, это существовавшие в реальности люди, которые в годы войны внесли немалый вклад в приближение Победы.

Рязанская земля – малая родина одного из таких героев. Здесь появился на свет Иван Земнухов. С детскими годами будущего Героя Советского Союза связаны деревня Илларионовка, село Ольхи. Теперь это Шацкий район Рязанской области. Здесь маленький Ваня пошёл в школу, учился писать и читать. Во многом именно здесь было заложено в Герое всё то, что затем сформировало его личность. И, как нам кажется, повлияло на его решение стать неотъемлемой частью «Молодой гвардии», когда фашисты заняли город Краснодон на Луганщине.

На малой Родине про Ивана Земнухова не забывают. Жители Ольховского сельского поселения, местные активисты, представители власти, краеведы и молодёжь делают многое для того, чтобы память об Иване Земнухове и его товарище жила, а имя молодогвардейца не было предано забвению. В рамках проекта «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» журналисты 7info рассказали о большой работе, которую проводят шатчане, рассказали сразу в нескольких материалах:

«Мы помним нашего Героя»: как на Родине легендарного молодогвардейца Ивана Земнухова увековечили его имя

Под знаменем славного имени: подвиг молодогвардейца Земнухова вдохновляет потомков-земляков на благие дела

Судьба и подвиг «илларионовского поэта»: как биографию молодогвардейца Ивана Земнухова по крупицам восстановили в школьном музее



Помнит о герое-молодогвардейце и Рязань. Начальник управления культуры администрации города Надежда Майорова, знакомясь с проектом «Иван Земнухов. Путь на Донбасс», размышляет о своих школьных годах, которые были тесно связаны изучением судьбы и подвига славного уроженца Рязанской земли:

– Сначала было имя… Имя Ивана Земнухова. Оно появилось в моей жизни лет в 10, когда я была совсем юной пионеркой. Тогда каждый пионерский уголок носил имя какого-то героя. И именно тогда это имя вошло в мою жизнь. Потом была книга «Молодая гвардия», потом была история подвига человека, который стал для меня навсегда эталоном мужества, культуры. Это человек с внутренним стержнем. И сам роман настолько в те годы был для меня любимым, можно сказать, это была моя настольная книга. И эта тонкая любовная линия, прописанная в романе меня вдохновляла, и эта фотография Земнухова, его профиль всегда вызывали какие-то особые чувства. Как-то так получилось, что периодически судьба меня возвращала к Ивану Земнухову. И вот этот замечательный проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» заставляет задуматься о том, как в том молодом человеке девятнадцати лет от роду смогло уместиться столько глубины, столько внутренней и внешней культуры, столько всеобъемлющей любви к Родине и поражающей смелости! Отдать жизнь за Родину… глубоко, проникновенно. Для меня мечта – посетить музей «Молодая гвардия» в Краснодоне, побывать на родине подвига молодогвардейцев.

Кстати, важной частью реализации нашего проекта стали как раз материалы, подготовленные при методической поддержке легендарного музея. Экспозиция, которая несколько десятков лет создавалась очевидцами и участниками кровавых событий, развернувшихся на Луганщине в годы Великой Отечественной войны, поражает не одно поколение. О том, как память об Иване Земнухове и его товарищах хранят на родине славного подвига, читайте сразу в двух материалах:

«Пожалуйста, не забудьте моего Ивана»: как в музее «Молодая гвардия» хранят память о легендарных антифашистах

«Обо мне не беспокойтесь, чувствую себя геройски». Как встретил свою погибель молодогвардеец Земнухов и остался в сердцах поколений

О работе над материалами рассказывает редактор проекта «Иван Земнухов. Путь на Донбасс», главный редактор 7info Екатерина Щеренкова.

— Я из того поколения, которое училось в школе тогда, когда роман «Молодая гвардия» уже не изучали в школе. О подвиге героев-молодогвардейцев я слышала из рассказов бабушки и дедушки, возможно, немного этой темы мы касались на уроках истории или на патриотических занятиях. Проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» каким-то особенным образом открыл для меня весь трагизм и героизм «Молодой гвардии» и дал мощное осознание силы и смысла этого подвига. Конечно, возможность побывать на малой родине Ивана Земнухова — это великая удача. Великая удача встретиться с хранителями уникальных сведений об этом человеке. Всё то, что удалось нам собрать в рамках проекта, помогло составить хронологию судьбы и подвига Земнухова, но и нарисовать его личностный портрет многочисленными оттенками. Понимаешь, что великая личность и великий подвиг складывались из маленьких поступков и неуловимых черт характера.



Директор Казачинской СОШ Любовь Киселёва во время нашей совместной подготовки проекта не раз отмечала, что незаурядность личности Ивана Земнухова, его прижизненная поэтичность и эмпатичность в союзе с храбростью и силой духа сформировали особый образ. Для неё Земнухов — это герой, ставший путеводной звездой. В каждом деле, которое делается под знаменем его имени, можно найти незримую поддержку и опору. И это чувствуют многие, например, молодые ребята из Казачинской школы, сформировавшие целое движение «Молодая гвардия». Они изучают подвиг славного земляка, рассказывают о нём и, конечно, делают добрые дела.

А тем временем в середине мая в Рязанском историко-архитектурном музее открылась выставка «Молодогвардейцы. Век XX — Век XXI» (12+), в которой представлен не только подвиг юных героев-антифашистов, но и особая его связь с современностью. Экспозиция соединила подвиг молодогвардейцев Краснодона в годы Великой Отечественной войны и героизм наших современников, участвующих в Специальной военной операции. Великая Отечественная война и Специальная военная операция – два исторических рубежа, объединенные задачей защитить суверенитет, ценности и будущее Родины.

Проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» реализуется АНО «Центр развития КВН» при поддержке министерства территориальной политики Рязанской области на платформе сетевого издания 7info. Партнёры проекта: Музей Победы на Поклонной горе (Москва), РГУ имени С.А. Есенина, Рязанское региональное отделение Союза журналистов России, газета «Рязанские ведомости», Казачинская средняя школа (Рязанская область, село Казачья Слобода), Музей «Молодая Гвардия» (ЛНР).