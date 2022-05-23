Молочники обеспокоились возможным срывом поставок иностранной закваски

Компании ввозят в страну 80% закваски, приобретая ее в Дании, Болгарии, Италии и других странах. Из-за санкций иностранные партнеры не всегда продолжают работать с российскими производителями, учитывая валютные и общие внешнеэкономические аспекты.
У поставщиков заквасок и производителей молочной продукции есть запасы, их хватит максимум на полгода. Плюс в России есть заводы, которые производят основу для кисломолочной продукции, например, в Барнауле и Угличе, сказано в письме депутата. Но если их мощностей не хватит, речь может идти о серьезных рисках для отрасли, отмечено в документе.
«Неопределенность на рынке и смена поставщиков, перенастройка технологических процессов могут повлиять на объемы производства и стоимость итогового продукта», — сказано в письме.
Производители просят выделить дополнительную господдержку для отрасли, но не уточняют, о какой сумме идет речь.
Сергей Лисовский попросил министра сельского хозяйства рассмотреть такую возможность для отечественных компаний — чтобы они переходили на российское оборудование и сырье.
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«Кефирное бремя: молочники опасаются срыва поставок иностранной закваски»