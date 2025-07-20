Молния убила пастуха, лошадь, собаку и стадо овец в Карачаево-Черкесии

18+.

В Карачаево-Черкесии молния убила пастуха, его лошадь, собаку и стадо овец.

Прокуратура Карачаевского района сообщила, что контролирует ход процессуальной проверки по факту трагедии. По предварительным данным, 17 июля 2025 года в урочище Шайлыкъ-Сырт были обнаружены тела мужчины и нескольких животных. Предположительно, они погибли от удара молнии.

По информации местных источников, гроза застала пастуха и животных во время выпаса — укрыться они не успели.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.