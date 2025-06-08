Молния попала в опору электросети, оставив часть улиц в Пителино без света

Рязанскую область 7 июня накрыл грозовой фронт. После очередного разряда молнии в поселке Пителино в домах жителей погас свет. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Оказалось, во время грозы молния ударила в электрический столб. В результате часть улиц окружного центра осталась без света.
Свет появился только после 22 часов 7 июня. Задержка в устранении аварии была вызвана ожиданиями прибытия специальной автовышки из города Сасово и получением разрешения из областного центра на отключение линий электропередач.
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