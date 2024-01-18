МОК показал, что иудушек всегда и везде презирают – Миронов 

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета провести еще одну проверку отобравшихся на Олимпийские игры в Париже спортсменов из РФ и Белоруссии.

Ранее МОК допустил до участия в Олимпиаде в статусе нейтральных атлетов шесть россиян и пять белорусов на условиях, что они не относятся к Вооруженным силам и органам безопасности и не поддерживают проведение СВО.

«Впервые за многие годы удовлетворен решением МОК. Господа из Лозанны показали, что иудушек презирают даже те, ради кого они предают. В МОК еще толком не знают, что нужно проверять, но явно не прочь поизмываться над «нейтралами». Те небось полагали, что раз они отказались от флага, гимна, своей команды, прошли проверку на «политическую лояльность», то на этом все закончится. Или даже рассчитывали, что за отступничество им дадут банку варенья и корзину печенья. Нетушки! Если вы согласились встать на колени, будьте готовы ползать в ногах у «хозяев» и лизать их сапоги», – заявил Миронов.