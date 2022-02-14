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Понедельник, 14 февраля, 2022

МОК не будет проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов

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МОК не будет проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов

7info

Исполком МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде, где россияне взяли золото, сообщает РИА Новости.

Напомним, в составе сборной России выступала Камила Валиева, у которой обнаружена положительная допинг-проба. При этом фигуристке разрешили участвовать в индивидуальных соревнованиях у женщин.

Также в случае попадания Валиевой на пьедестал отменят церемонию награждения и в соревнованиях женщин, где выступит уроженка Рязани Александра Трусова.

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