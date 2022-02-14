МОК не будет проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов

Исполком МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде, где россияне взяли золото, сообщает РИА Новости.

Напомним, в составе сборной России выступала Камила Валиева, у которой обнаружена положительная допинг-проба. При этом фигуристке разрешили участвовать в индивидуальных соревнованиях у женщин.

Также в случае попадания Валиевой на пьедестал отменят церемонию награждения и в соревнованиях женщин, где выступит уроженка Рязани Александра Трусова.