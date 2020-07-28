Жители Рязанской области смогут бесплатно принять участие в тестировании по выявлению склонностей к бизнесу и оценки уровня компетенций в сфере предпринимательства

Согласно указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на территории Рязанской области реализуется проект «Популяризация предпринимательства».

В рамках данного проекта проходит электронное тестирование на выявление уровня предпринимательских компетенций у населения.

Данное тестирование позволит выявить уровень предпринимательского потенциала в регионе, скорректировать и усовершенствовать предложенные программы по популяризации предпринимательства, а также, в последующем, повлиять на качество жизни населения Рязанской области.

Тестирование можно пройти по ссылке.

Инициаторами активности выступают Правительство Рязанской области, Автономная некоммерческая организация «Центр бизнеса Рязанской области» и федеральный образовательный проект «Фабрика предпринимательства».

Тестирование проходит в онлайн-формате и предполагает ответы на вопросы по двум блокам через электронную платформу:

I блок – «Мотивация» отвечает на вопрос: насколько вы способны в данный момент организовать бизнес? Данное тестирование не предполагает правильных решений и направлено на психологическую оценку отношения участников к предпринимательству.

II блок – «Компетенции» позволяет проверить свои компетенции в области предпринимательства и предполагает выбор одного верного решения из представленных вариантов.

По результатам тестирования приходит ответное письмо с расшифровкой результатов и рекомендациями по их корректировке (по желанию). Участник тестирования получает возможность выиграть смарт-часы, гарантированный приз и приглашение на бесплатное онлайн-обучение.

Тестирование доступно всем желающим с 19 июня по 20 декабря 2020 года.