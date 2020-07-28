Вторник, 28 июля, 2020
24.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
На главную Мой Бизнес. Рязанская область

Жители Рязанской области смогут бесплатно принять участие в тестировании по выявлению склонностей к бизнесу и оценки уровня компетенций в сфере предпринимательства

Согласно указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на территории Рязанской области реализуется проект «Популяризация предпринимательства».

В рамках данного проекта проходит электронное тестирование на выявление уровня предпринимательских компетенций у населения.

Данное тестирование позволит выявить уровень предпринимательского потенциала в регионе, скорректировать и усовершенствовать предложенные программы по популяризации предпринимательства, а также, в последующем, повлиять на качество жизни населения Рязанской области.

Тестирование можно пройти по ссылке.

Инициаторами активности выступают Правительство Рязанской области, Автономная некоммерческая организация «Центр бизнеса Рязанской области» и федеральный образовательный проект «Фабрика предпринимательства».

Тестирование проходит в онлайн-формате и предполагает ответы на вопросы по двум блокам через электронную платформу:

I блок – «Мотивация» отвечает на вопрос: насколько вы способны в данный момент организовать бизнес? Данное тестирование не предполагает правильных решений и направлено на психологическую оценку отношения участников к предпринимательству.

II блок – «Компетенции» позволяет проверить свои компетенции в области предпринимательства и предполагает выбор одного верного решения из представленных вариантов.

По результатам тестирования приходит ответное письмо с расшифровкой результатов и рекомендациями по их корректировке (по желанию). Участник тестирования получает возможность выиграть смарт-часы, гарантированный приз и приглашение на бесплатное онлайн-обучение.

Тестирование доступно всем желающим с 19 июня по 20 декабря 2020 года.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В детских садах Рязани продолжается ремонт пищеблоков

Администрация
Во вторник, 28 июля, глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила детские сады №№112, 125 и 140. Работы по строительству пристроек здесь завершены....
Узнать больше

Жители Рязанской области смогут бесплатно принять участие в тестировании по выявлению склонностей к бизнесу и оценки уровня компетенций в сфере предпринимательства

Мой Бизнес. Рязанская область
Согласно указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на...
Узнать больше

Любимов рассказал, что изменится после включения Рязани в перечень исторических поселений

Власть
Губернатор Рязанской области Николай Любимов написал на своей странице в соцсети ВКонтакте о том, что изменится после включения Рязани в перечень исторических...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«Август» приглашает к сотрудничеству рязанских сельхозпроизводителей

Новости Рязани
23-24 июля в Рязанской области на базе СПК «Вышгородский» прошел крупный агрофорум-выставка «День поля 2020». Это одно из наиболее значимых деловых событий...
Узнать больше

Рязанцев вновь предупредили о сильной жаре

Новости Рязани
По прогнозам синоптиков, днём во вторник и среду, 28 и 29 июля, в регионе ожидается жара +30…+32°С.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 27 июля

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор самых важных и интересных, на наш взгляд, событий Рязани, Рязанской области и не только за 27 июля.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День шоколада и пять шоколадных фабрик Рязанской области

Акценты
28 июля отмечается День молочного шоколада. Молочный шоколад был изобретен немецкой компанией Jordan & Timaeus в 1839 году. Сначала он был доступен...
Узнать больше

Шацк – взгляд с орбиты жизни

#КартаКосмосРязань
Побывать внутри спускаемого аппарата космического корабля «Союз», лично пообщаться с заместителем главного конструктора системы «Энергия-Буран» Вячеславом Филиным и увидеть малую родину российского космонавта Александра Баландина удалось космонавту Николаю во время путешествия в Шацкий район Рязанской области.
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в августе

Акценты
Защита прав подпавших под сокращение на работе, новые тарифы ОСАГО, отмена разрешения на работу для студентов-иностранцев и другие нововведения последнего месяца лета....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+