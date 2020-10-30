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В Рязани организуют обучающий курс для действующих предпринимателей

7info

АО «Корпорация МСП» и центр «Мой бизнес» Рязанской области организуют обучающий курс для действующих предпринимателей «Школа предпринимательства».

На нем ты вместе с экспертами:

–  познакомишься с организационно-правовыми формами ведения бизнеса;

– выберешь оптимальную систему налогообложения, подготовишь бизнес-планы;

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– поговоришь о маркетинге и продажах, о рекламе и PR;

– обсудишь жизненные цели и займешься техниками повышения личной эффективности, вопросами командообразования и управления персоналом;

– разберешься с элементами ораторского мастерства и научишься публичному выступлению;

– займешься психологией и инструментами продаж и переговоров;

– обсудишь продвижение в интернете, без которого строить сейчас бизнес немыслимо.

Спикеры курса:

– Марк Рогинкин – предприниматель, руководитель компании «Бизнесмарка», бизнес-тренер Программы «Ты –  предприниматель» и Школы молодёжного предпринимательства, победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 2017 в номинации «Личный вклад года»;

– успешные и действующие предприниматели Рязани и Рязанской области.

Занятия пройдут с 9 по 20 ноября

Ссылка для участия: https://clck.ru/RenJQ, программа курса будет выслана участникам после регистрации.

Контакты центра «Мой бизнес»:

Телефон горячей линии: 8 (4912) 971-700

Сайт: https://mb-62.ru/

Инстаграмм-аккаунт: @my_business_62

Вконтакте: https://vk.com/wall-74053372_5370

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