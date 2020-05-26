Рязанцы могут принять участие в бесплатном вебинаре «Бизнес по франшизе»

29 мая в 9:30 состоится бесплатный вебинар «Бизнес по франшизе» разработанный «Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства» совместно с Российской ассоциацией франчайзинга. Он поможет повысить уровень грамотности ведения бизнеса по модели франчайзинга.
Участникам расскажут, что такое франчайзинг, в чем плюсы и минусы ведения бизнеса по франшизе, как живут в кризис франшизы-лидеры рынка. Также будет дана пошаговая инструкция выбора надежной франшизы.
Спикеры вебинара:
Михайличенко Юрий – исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга;
Юдин Олег – руководитель франчайзи Domino’s pizza Russia основатель агентства масштабирования бизнеса Franch profi, преподаватель Novikov School;
Иванова Елена – основатель и руководитель сети детских языковых центров «Полиглотики»;
Жданова Юлия – региональный менеджер по развитию сети магазинов у дома «Фасоль»;
Рябинкин Дмитрий – руководитель отдела развития франшизы надомного социального обслуживание «Близкие люди».
Регистрация по ссылке: clck.ru/NeJ9t