Обновленные меры поддержки для бизнеса

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 11 мая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке озвучил ряд мер поддержки для предпринимателей.

Специальная кредитная программа

Президент предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Потенциально эта мера позволит поддержать 7 млн сотрудников. Объём кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на 1 человека в месяц исходя из 6 месяцев. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 г. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной – 2%. Всё, что выше, субсидирует государство.

Списание налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года

Предприятия из пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам. Однако, по словам президента, простого переноса фискальных платежей недостаточно. Владимир Путин предложил такие платежи полностью списать (за исключением НДС).

Списание налогов самозанятых

В 2019 году в четырёх регионах страны самозанятые граждане получили возможность официально оформить свою деятельность и платить налог в размере 4% и 6% от дохода. Такой возможностью воспользовались около 340 тыс. человек. Путин предложил вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объёме.

Налоговый капитал для самозанятых

С 2020 года зарегистрироваться самозанятым можно в 23 регионах. Президент предложил предоставить всем самозанятым так называемый налоговый капитал в размере 1 МРОТ.

Индивидуальные предприниматели

Для ИП из пострадавших отраслей Путин предложил предоставить налоговый вычет в размере 1 МРОТ в отношении страховых взносов.

Микрофинансовые организации

Практически во всех субъектах РФ работают государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, микробизнесу. В.В. Путин предложил провести докапитализацию таких компактных, но достаточно эффективных региональных институтов развития и направить на эти цели 12 млрд рублей.

Подробнее https://mb-62.ru/