Каждый бизнес – уникальная история

Финалист регионального этапа Всероссийского конкурса«Молодой предприниматель России – 2020» Удалов Денис –основатель SMM-агентства Stories.

Свою работу над проектом предприниматель ведёт с 2017 года, когда продвижение в социальных сетях ещё не расценивалось как серьёзный бизнес-инструмент.Однако рязанец, предвидев интересы предпринимательского сообщества, отрыл собственное дело по продвижению бизнеса в социальных сетях. И уже есть отличные результаты: оборот агентства за несколько лет вырос в два раза, появились клиенты не только в России, но и за рубежом.

Денис считает: каждый бизнес – это уникальная история,и социальные сети должны очень ёмко её раскрывать.