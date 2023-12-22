Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева дала советы женщинам, как правильно подобрать образ в новогоднюю ночь, сообщает «Национальная служба новостей».

Она отметила, что при выборе наряда следует учитывать не только модные тенденции, но и свои собственные пожелания и предпочтения.

В первую очередь, нужно определиться с цветом. Каждый цвет имеет свою энергетику, поэтому важно выбрать тот, который поможет привлечь желаемые события.

Для тех, кто хочет привлечь драйв, яркие события и перемены, подойдет красный цвет.

Зеленый и бежевый цвета помогут создать атмосферу гармонии и спокойствия.

Синие оттенки принесут четкость в жизнь, в отношения и в карьеру.

Золото в цвете и в украшениях привлечет богатство.

Белый цвет подойдет тем, кто хочет начать жизнь с чистого листа или открыт для новых отношений.

В этом году главным трендом в новогодней моде будет металлизированный блеск, блеск расплавленного серебра и золота.

Для встречи Нового года в более торжественной обстановке подойдет вечернее платье в пол.

Модного градуса платью добавят модные детали: блеск, разрезы или вырезы, фрагментарно демонстрирующие обнаженные участки тела, асимметрия в крое, выделенная корсетная зона, объемный цветок в виде украшения, декор из жемчуга, кристаллов, наличие перьев.

Платье в пол предполагает обувь на высоком каблуке. Альтернативой платью в пол может стать праздничный комбинезон.

Для тех, кто не дружит с высоким каблуком, подойдет коктейльный вариант платья. Выбирая обувь на низком каблуке, нужно отдать предпочтение той, что с острым носом, поскольку она визуально вытянет ногу, а вместе с ней и весь силуэт.

Для встречи Нового года за городом, на даче, лучше всего выбрать более удобный и комфортный наряд.

Можно надеть брючный костюм в мужском стиле, трикотажное платье с цветными или ажурными колготками, блестящие брюки с объемным джемпером.

Главное, чтобы в выбранном образе вы чувствовали себя уверенно и комфортно.