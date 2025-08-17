Модифицированные ракеты ВС РФ кошмарят американские Patriot

Новая модификация российских баллистических ракет «Искандер-М» стала более сложной целью для комплексов ПВО Patriot. Улучшенная ракета научилась маневрировать, что затрудняет её перехват. Об этом, ссылаясь на The War Zone, пишет aif.ru.

Согласно совместному отчёту Пентагона, Госдепартамента и USAID, российские военные начали применять усовершенствованные ракеты с июня. Это привело к снижению процента перехваченных «Искандеров».

Хотя в официальных документах США не уточняется, о какой именно ракете идёт речь, спикер ВСУ Юрий Игнат ранее упоминал о модификации «Искандер-М», которая получила возможность ставить помехи и летать по квазибаллистической траектории. Такая траектория не является простой параболой, а включает в себя сложные манёвры, что делает прогнозирование полёта и перехват гораздо более трудными.

Украина получила три батареи Patriot от США, две от Германии, одну от Румынии и ещё одну, состоящую из компонентов, поставленных Германией и Нидерландами.