Модифицированные ракеты ВС РФ кошмарят американские Patriot

Новая модификация российских баллистических ракет «Искандер-М» стала более сложной целью для комплексов ПВО Patriot. Улучшенная ракета научилась маневрировать, что затрудняет её перехват. Об этом, ссылаясь на The War Zone, пишет aif.ru.

Согласно совместному отчёту Пентагона, Госдепартамента и USAID, российские военные начали применять усовершенствованные ракеты с июня. Это привело к снижению процента перехваченных «Искандеров».

Хотя в официальных документах США не уточняется, о какой именно ракете идёт речь, спикер ВСУ Юрий Игнат ранее упоминал о модификации «Искандер-М», которая получила возможность ставить помехи и летать по квазибаллистической траектории. Такая траектория не является простой параболой, а включает в себя сложные манёвры, что делает прогнозирование полёта и перехват гораздо более трудными.

Украина получила три батареи Patriot от США, две от Германии, одну от Румынии и ещё одну, состоящую из компонентов, поставленных Германией и Нидерландами.

Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Культура и события

Стала известна полная афиша празднования Дня города Рязани в этом году

Рязанцев ждут фестиваль «Поющий Косопуз», концерты команды КВН «Уездный город» и «Дискотека Авария»…
Новости России

Семья убитого судьи в Камышине отказалась верить в версию об измене

Родственница судьи Василия Ветлугина, убитого позавчера в Камышине, в...
Происшествия

Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области — Малков 

По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.
Происшествия

Число погибших увеличилось до 11 человек на предприятии в Шиловском районе

Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах города Рязани.

Новости мира

Астероид размером с многоэтажку пролетит в опасной близости с Землей

Учёные отмечают, что падение астероида такого же размера, как 2025 PM, произошло около 50 тысяч лет назад и привело к образованию знаменитого Аризонского кратера в США.
Новости России

Массовую драку устроили подростки в центре Екатеринбурга — СМИ

По словам очевидцев, конфликт начался между подростками. Когда взрослые мужчины попытались их разнять, агрессия переключилась на них.
Происшествия

Житель Московской области, обманувший рязанскую пенсионерку на 670 тысяч рублей, задержан

По предварительной информации, он через Интернет устроился курьером по переброске денег обманутых мошенниками людей в зарубежный колл-центр.
Погода

На Солнце появилась гигантская корональная дыра, когда ждать магнитные бури, рассказали учёные

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщает о резком росте корональной дыры, направленной к Земле. Скорость солнечного ветра достигнет 800-900 км/с, что вдвое выше нормы. Когда ожидаются магнитные бури?
Семья и отношения

Фото молодоженов, заключивших брак на этой неделе, опубликовал Рязанский ЗАГС

Отмечается, что некоторые пары предпочли заключить брак в будни.
Новости России

Предсказания Серафима Саровского о судьбе России раскрыты

В РПЦ напоминают, что пророчества святого предназначены не для предсказания конкретных дат, а для духовного пробуждения.
Спорт

Вничью завершился матч ФК «Рязань» с тамбовским «Спартаком»

Соотношение ударов по воротам 18:6, в створ – 7:2 в пользу Тамбова. Во время игры гости создали массу голевых моментов, в этом ФК «Рязань» сильно уступила противнику.
Здоровье

Почему голодание не помогает при ожирении, объяснила эндокринолог Павлова

По словам Павловой, для здоровья и снижения рисков гораздо важнее придерживаться сбалансированного питания, быть физически активным и работать над образом жизни