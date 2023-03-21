Вторник, 21 марта, 2023
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Модернизация объектов энергообеспечения началась на перегоне Проня — Новая Пустынь в Рязанской области

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В Рязанской области на перегоне Проня — Новая Пустынь Московской железной дороги, протяженностью 43 км, началась модернизация объектов энергообеспечения.

В ходе работ планируется заменить 285 опор, а также более 13 км линий электропередач. Кроме того, на 10 трансформаторных подстанциях обновят оборудование. Это позволит повысить надежность и безопасность перевозок. Работы планируется завершить осенью 2023 года.

Ежесуточно на перегоне Проня — Новая Пустынь курсирует до 80 пассажирских и грузовых поездов.

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