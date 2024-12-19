Модель Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже

В Париже в возрасте 34 лет в результате ДТП погибла модель и телеведущая Светлана Савицкая, сообщает StarHit.

По словам знакомой Светланы, по улице навстречу друг другу ехали два автомобиля, один из водителей, избегая лобового столкновения, резко повернул и сбил пешехода. Им оказалась Савицкая.

— Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней, — написала знакомая погибшей.

Модель похоронят 23 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.

В модельной карьере Светланы съёмки для обложек журналов L’Officiel, Bazaar, Glamour.

Девушка вела программы на российских телеканалах RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. Кроме того, записывала песни. Последняя композиция Светланы «Супермен» датируется сентябрём 2024 года.