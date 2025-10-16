Модель из Белоруссии пропала в Азии, ее могли продать на органы

История с исчезновением 26-летней белоруски Веры Кравцовой, бывшей участницы местного шоу «Голос», быстро облетела СМИ и всколыхнула интернет. Девушка уехала на «заработки» в Таиланд, но оказалась в Мьянме, где, по слухам, попала в рабство. Ситуация жуткая: ей предложили подработку моделью, а затем вывезли в так называемый скам-центр. Что это за место, почему друзья не верят в самый страшный исход и как отреагировали белорусские власти.

Ловушка «заманчивой» вакансии

Вера Кравцова нашла в Сети очень привлекательное предложение: модельная подработка в Таиланде. Она без промедления полетела в Бангкок на собеседование. Вот только из столицы Таиланда ее переправили в Мьянму, в некий скам-центр.

По сути, это мошеннический кол-центр. Там девушек заставляют чатиться с мужчинами на сайтах знакомств. Их задача — флиртовать, входить в доверие и подталкивать собеседников к инвестированию денег в некие проекты. Естественно, все эти «инвестиции» уходят прямиком в карманы преступников, которые и управляют центром.

Связь с Верой оборвалась в самом начале октября. Вскоре с ее близкими связались неизвестные и сообщили ужасную новость: девушку якобы продали на органы за то, что она не смогла принести нужную сумму, а ее тело кремировали.

Но друзья Кравцовой категорически отказываются верить в такую версию. Один из них рассказал NEWS.ru, что пока нет официальных доказательств смерти, остается надежда. Существует предположение, что мошенники попросту запугивают родных этой легендой о продаже на органы, а сами продолжают держать Веру в рабстве в том же скам-центре. Близкие цепляются за мысль, что она жива.

Реакция официальных лиц

Власти Белоруссии не оставили ситуацию без внимания. Посол страны во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме Владимир Боровиков заверил, что ситуация с пропавшей находится на особом контроле. Однако, по его словам, какой-либо новой, дополнительной информации о том, где находится девушка и каков ее правовой статус, пока не поступало. Поиски, разумеется, продолжаются.

Дипломат также с сожалением отметил, что некие лица распространяют в сети непроверенную, неправдивую информацию, которая только множит страдания родственников.

Почему люди попадают в рабство

Как оказалось, истории о торговле людьми в Таиланде и Мьянме, увы, далеко не новы. Арина Файрушина, сотрудница организации «Альтернатива», занимающейся борьбой с современным рабством, подтвердила, что на эти случаи, к счастью, стали наконец обращать внимание.

Правозащитница вспомнила шокирующий случай, когда одну девушку заперли в подвале, а ее «товарку» по несчастью, которая попыталась сбежать, в наказание публично привязали к дереву за руки, так она провисела целые сутки. В основном жертвами становятся девушки из стран СНГ — России, Украины, Казахстана и Белоруссии. Им часто угрожают продажей на органы или другими видами эксплуатации. Файрушина уточнила важный момент: хотя такие угрозы звучат постоянно, пока нет достоверных данных о том, что хотя бы одну из них действительно привели в исполнение.

Информацию правозащитники получают от тех, кому удалось сбежать. Кто-то добирается до территорий, контролируемых властями, и обращается за помощью к общественным организациям. Но сколько всего жертв в этих нелегальных комплексах, никто не знает.

Как не попасть в сети мошенников

Правозащитница пояснила, что схема попадания в рабство всегда одна и та же. Девушки откликаются на очень привлекательные, но всегда подозрительные объявления в соцсетях или на крупных сайтах по трудоустройству. В тексте, как правило, фигурирует требование «Требуется модель, переводчик или IT-специалист» для работы в Лаосе или Мьянме, обещают зарплату в $2000, полное обеспечение жильем и питанием, а также помощь с визой и дорогой. Требования при этом минимальны: приятная внешность и средний английский. За такие условия это кажется просто фантастикой.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян дополнил: работать придется в одном из мошеннических кол-центров, которые представляют собой крупные, нелегальные комплексы. Там тысячи людей живут в нечеловеческих условиях, по десять человек в комнате, и работают на преступные синдикаты. Паспорта у всех, разумеется, отбирают. В худшем случае, девушек могут перепродать в сексуальное рабство.

Эксперт по туризму дал крайне важное напутствие: не стоит гнаться за легкими деньгами. Нельзя откликаться на объявления в интернете, которые обещают золотые горы за минимальные требования. Единственный надежный способ ехать на работу за границу — если у вас уже есть знакомые, родственники или друзья, которые там работают и могут поручиться за это место.