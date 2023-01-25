Мобильный трафик технологии VoLTE используют более половины рязанцев

Доля звонков с использованием технологии VoLTE у абонентов Рязанской области составляет 52%. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные по мобильному трафику в январе.

С начала 2023 года общий голосовой трафик рязанцев составил более 93 млн минут, что соответствует 177 годам непрерывного общения, 92 года из которых прошли в режиме VoLTE, когда абоненты серфили в интернете, не прерывая разговора. Сейчас в регионе на сервис VoLTE приходится более половины от всего голосового трафика в сети МегаФона.

Технология VoLTE (Voice over LTE) обеспечивает абонентов кристально чистым звуком при голосовых соединениях, а также позволяет одновременно говорить по телефону и использовать мобильный интернет. В сети МегаФона эта технология работает с использованием кодеков Enhanced Voice Service, которые отвечают за улучшенное качество связи. В популярных моделях смартфонов, а в Рязанской области это: Samsung, Xiaomi и Huawai, сервис включается в автоматическом режиме, в остальных моделях достаточно активировать функцию в настройках телефона.

Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи будет лучше, если собеседник также использует эту технологию.