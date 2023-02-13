Мобильный многофункциональный семейный центр 15 февраля будет работать в трёх районах Рязанской области

15 февраля состоится очередной выезд мобильного Многофункционального семейного центра (МСЦ), созданного по поручению губернатора Павла Малкова, в районы области.

Специалисты МСЦ посетят Александро-Невский, Ермишинский и Михайловский районы. Члены семей участников специальной военной операции, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми, инвалиды, беременные женщины, безработные граждане в режиме «одного окна» могут узнать о мерах поддержки, в том числе о том, как оформить социальные выплаты, получить бесплатную юридическую помощь. Кроме этого, граждане смогут задать вопросы, касающиеся пенсионного и социального обеспечения, оформить заявку на переобучение и получение новой профессии.

15 февраля мобильный офис будет работать по следующим адресам:

• Александро-Невский район – с. Каширин, ул. Школьная, д. 2 (здание Дома культуры) – с 11.00 до 15.00;

• Ермишинский район – с. Азеево, ул. Советская, д. 12 (Азеевская библиотека) – с 11.00 до 15.00;

• Михайловский район – с. Щетиновка, ул. Данковка, д. 5а (здание Щетининского СДК) – с 10.30 до 16.00.

Работа Многофункционального семейного центра организована по поручению губернатора Павла Малкова. Стационарный офис открылся 23 января на площадке Центра занятости населения г. Рязань. Для большего охвата населения с 6 февраля началась работа мобильного МСЦ в муниципалитетах. Первый выезд состоялся в населённые пункты Кораблинского, Милославского и Клепиковского районов. Всего на приём обратились порядка 120 человек, в том числе 11 членов семей участников специальной военной операции.