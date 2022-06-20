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Понедельник, 20 июня, 2022

Мобильные операторы в России начали продавать сим-карты

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7info

Мобильные операторы в России начали продавать сим-карты

Крупнейшие мобильные операторы начали брать плату за сим-карту при заключении контракта на услуги связи, рассказали «Коммерсанту» в сотовых компаниях.

По данным СМИ, сейчас сим-карта «МегаФона» и дочернего оператора Yota продаётся за 50 рублей, «Билайн» собирается взимать такую же сумму с 21 июня, МТС собирается брать плату с 24 числа, а Tele2 — с 1 августа.

Ранее операторы брали расходы на выпуск сим-карты на себя, так как надеялись окупить стоимость в результате получения плат за пользование от абонентов. После начала спецоперации стоимость пластиковых карт выросла, сотовые компании вынуждены приобретать их в Китае.

По оценке специалиста, себестоимость сим-карты для оператора на данный момент составляет около €0,8.

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