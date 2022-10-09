Воскресенье, 9 октября, 2022
Татьяна Проводина

Мобилизованных, проходящих подготовку в Рязанской области, посетили волонтёры

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Фото из группы Волонтёрский корпус Рязанской области ВКонтакте

Областной штаб #МЫВМЕСТЕ посетил мобилизованных, которые проходят подготовку на территории региона. Об этом сообщает Волонтёрский корпус Рязанской области ВКонтакте.

Волонтёры приняли анкеты от мобилизованных для оказания помощи их семьям. Отработка заявок, поступивших в прошлые выходные, уже началась. Речь идёт о поздравлении детей с днём рождения, присмотре за пожилыми родителями, помощи по дому. Теперь за помощью обратились ещё несколько военнослужащих.

Мобилизованных, проходящих подготовку в Рязанской области, посетили волонтёры
Мобилизованных, проходящих подготовку в Рязанской области, посетили волонтёры

Волонтёры поблагодарили всех неравнодушных граждан, благодаря которым удалось собрать гуманитарную помощь.

Стать волонтёрам и помочь семьям мобилизованных можно на сайте проекта.

Мобилизованных, проходящих подготовку в Рязанской области, посетили волонтёры
Мобилизованных, проходящих подготовку в Рязанской области, посетили волонтёры

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