Мобилизованные рязанцы передали «огненный привет» из Херсонской области

Шоумен Стас Барецкий заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что его пригласили на главную роль в продолжении «Терминатора». Собеседник портала утверждает, что принимает участие в написании сценария. «Шварценеггер заявил, что никогда не вернется к роли Терминатора. Так что, теперь на главную роль зовут меня. Переговоры ведутся уже давно, я скинул (режиссеру...