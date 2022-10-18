Вторник, 18 октября, 2022
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Мобилизованные из учебного центра под Рязанью отправились в зону СВО

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Мобилизованные жители Тамбовской области, проходившие подготовку в учебном центре Сельцы под Рязанью, отправились в зону СВО. Об этом сообщил сайт правительства региона.

В понедельник, 17 октября, тамбовчан проводил глава Тамбовской области Максим Егоров. Егоров пообщался с ребятами и заверил, что их семьи будут обеспечены всем необходимым.

— Каждый из вас настоящий воин, и мы все очень вами гордимся. Скорого возвращения домой, ребята! Мы ждём вас! — заявил губернатор во время церемонии.

В Тамбовской области мобилизованным предусмотрены выплаты в 50 тысяч рублей. Кроме того, на деньги неравнодушных граждан бойцам покупают всё необходимое.

Первые 50 человек из Тамбовской области уехали для участия в спецоперации ещё 7 октября.

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