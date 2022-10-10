Мобилизованные из Сасова получили рюкзаки с необходимыми на фронте вещами

9 октября мобилизованные жители Сасова получили рюкзаки с необходимыми на фронте вещами. Наборы, необходимые в армейской жизни и в боевых условиях, им вручили представители Сасовской администрации.

В сборе вещей, как сообщила глава администрации Евгения Рубцова, принимали участие местные жители, руководители местных предприятий, предприниматели.

— Укомплектовали рюкзаки, которые получились очень увесистыми. Но в них вошли десятки тех нужных вещей, которые понадобятся нашим героям в боевой обстановке, — передаёт её слова издательство «Пресса».

Рюкзаки делегация из Сасова передала бойцам во время личного визита в учебный центр в Сельцах. Удалось проверить условия содержания мобилизованных. Проходящие военную подготовку здоровы, сыты, одеты в новое и качественное обмундирование.

Фото издательства «Пресса»

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