Мобилизованные из Сасова получили рюкзаки с необходимыми на фронте вещами

9 октября мобилизованные жители Сасова получили рюкзаки с необходимыми на фронте вещами. Наборы, необходимые в армейской жизни и в боевых условиях, им вручили представители Сасовской администрации.
В сборе вещей, как сообщила глава администрации Евгения Рубцова, принимали участие местные жители, руководители местных предприятий, предприниматели.
Рюкзаки делегация из Сасова передала бойцам во время личного визита в учебный центр в Сельцах. Удалось проверить условия содержания мобилизованных. Проходящие военную подготовку здоровы, сыты, одеты в новое и качественное обмундирование.
Фото издательства «Пресса»
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