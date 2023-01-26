Четверг, 26 января, 2023
Татьяна Проводина

Многофункциональный семейный центр Рязанской области оказывает помощь в режиме «одного окна»

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В Рязанской области работает Многофункциональный семейный центр. В режиме «одного окна» участники СВО и их семьи, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми, инвалиды, беременные женщины, безработные граждане могут:

узнать о мерах поддержки,

оформить соцвыплаты,

получить юрпомощь,

получить консультацию психолога,

заключить соцконтракт,

получить содействие в трудоустройстве, оформить заявку на переобучение и получить новую профессию.

В трудной ситуации обратившимся предложат персонального социального куратора.

Многофункциональный семейный центр работает по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52 (3 этаж).

Телефоны 8 (4912) 513-670, 513-671.

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