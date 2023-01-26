Многофункциональный семейный центр Рязанской области оказывает помощь в режиме «одного окна»

В Рязанской области работает Многофункциональный семейный центр. В режиме «одного окна» участники СВО и их семьи, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми, инвалиды, беременные женщины, безработные граждане могут:
узнать о мерах поддержки,
оформить соцвыплаты,
получить юрпомощь,
получить консультацию психолога,
заключить соцконтракт,
получить содействие в трудоустройстве, оформить заявку на переобучение и получить новую профессию.
В трудной ситуации обратившимся предложат персонального социального куратора.
Многофункциональный семейный центр работает по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52 (3 этаж).
Телефоны 8 (4912) 513-670, 513-671.
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