Понедельник, 6 марта, 2023
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Многодетным семьям предложили давать сертификаты на покупку автомобиля

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Изображение от senivpetro на Freepik

Правительству предлагают ввести новую меру поддержки многодетных семей. Им хотят предоставить сертификат на сумму 1 млн рублей, который можно будет использовать для покупки машины отечественного производства. Об этом правительство просит первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

 «Проблема демографии и снижения численности населения России до сих пор остается одной из самых острых и актуальных, несмотря на значимые меры поддержки рождаемости. Так, согласно данным Росстата, в 2022 году было зафиксировано снижение численности населения России на 555 тыс. человек — до 146,4 млн», — сообщает она в обращении, которое есть у «Известий».

Сейчас льготы для многодетных семей в России неоднородны и значительно отличаются в зависимости от региона, поясняет в документе депутат ГД. Поэтому новая мера, полагает депутат, должна быть распространена во всех регионах страны в виде федеральной программы правительства.

 «Считаю, что это позволит значительно улучшить положение многодетных семей, особенно тех, кто проживает в сельской местности. Помимо этого, реализация предложенной программы станет дополнительным стимулом к развитию отечественной автомобильной промышленности», — отмечается в письме.

Как пояснила «Известиям» сама автор инициативы, приобрести автомобиль хотели бы многие многодетные семьи, однако сейчас они не могут себе этого позволить из-за нехватки средств.

«Родителям нужно часто перевозить детей в школу, детский сад, поликлинику, на кружки. И каждый раз это становится для них головной болью», — говорит парламентарий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Право руля: многодетным предложили давать сертификаты на покупку авто

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