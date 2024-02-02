Многодетный житель Пронска отправился на СВО в 64 года

Многодетный житель Рязанской области в 64 года заключил контракт с Минобороны и отправился на спецоперацию. Об этом сообщает Пронская газета.
В юности мужчина не служил в армии и теперь решил исполнить свой гражданский долг. Примером для него стали героические родственники, которые прошли Великую Отечественную войну. Его жена Наталья признаётся: для неё супруг — уже герой, ведь он в одиночку растил пятерых детей до того, как они познакомились.
Сейчас мужчина находится в учебном центре в одной из приграничных областей. Он оказался в отряде, где возраст бойцов 50+. Ему дали позывной «Виля», среди сослуживцев он самый старший. При этом мужчина не уступает другим бойцам в физической подготовке.