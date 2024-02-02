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Многодетный житель Пронска отправился на СВО в 64 года

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Многодетный житель Рязанской области в 64 года заключил контракт с Минобороны и отправился на спецоперацию. Об этом сообщает Пронская газета.

В юности мужчина не служил в армии и теперь решил исполнить свой гражданский долг. Примером для него стали героические родственники, которые прошли Великую Отечественную войну. Его жена Наталья признаётся: для неё супруг — уже герой, ведь он в одиночку растил пятерых детей до того, как они познакомились.

— Я с двумя детьми, он – с пятью: слава Богу, теперь все уже выросли, ведь вместе мы уже пятнадцать лет, — рассказывает она. — Для настоящих мужчин воинский долг – это не пустые слова, а проверка на прочность. Он так и сказал, сообщив нам о годовом контракте. И никакие уговоры, а их было немало, на его решение не повлияли.

Сейчас мужчина находится в учебном центре в одной из приграничных областей. Он оказался в отряде, где возраст бойцов 50+. Ему дали позывной «Виля», среди сослуживцев он самый старший. При этом мужчина не уступает другим бойцам в физической подготовке.

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