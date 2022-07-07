Многодетная мать тратит пособия на адвокатов, чтобы вытащить из тюрьмы убийцу мужа

В Новосибирской области многодетная мать тратит детские пособия на адвокатов в попытке вытащить из СИЗО 57-летнего сожителя, которого обвиняют в убийстве ее предыдущего 27-летнего мужа, пишет КП.

История началась в 2018 году. Сообщается, что женщина жила с мужем, от которого она недавно родила ребенка. Параллельно она начала встречаться с новым возлюбленным. Однажды супруг застукал жену во время измены с любовником на супружеском ложе, но все простил, поскольку «был без ума от рыжеволосой красотки».

Любовный треугольник распался в октябре 2019 года. Прошел месяц с рождения общего малыша семейной пары. Вскоре супруг пропал, его искали волонтеры. Всего спустя неделю после его пропажи молодая мать с четырьмя детишками перебралась жить к любовнику.

В прошлом году 57-летнего подозреваемого задержали, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он уже дал признательные показания.

Недавно против мужчина завели еще одно уголовное дело из-за домогательств к восьмилетней падчерице. Однако мать девочки утверждает, что все это ложь, и продолжает помогать убийце своего супруга.