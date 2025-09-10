Среда, 10 сентября, 2025
Многодетная мама, директор Центра социального развития Наталья Барышова стала одним из спикеров форума «Мы вместе! Мы едины!»

Алексей Самохин

В последние годы в Рязанской области стало гораздо больше многодетных семей. Сейчас их более 15 тысяч.

«Семья – это самое главное в жизни каждого человека. Лично для меня семья, как я уверена и для всех присутствующих в зале, главная ценность. Место, где рождаются любовь, доверие и сила. Я думаю, что все разделяют эту точку зрения. Когда приходишь домой после трудовых будней, именно в семье, в окружении своих самых близких, окунаясь в эти волны взаимной поддержки, получаешь невероятный заряд энергии, любви и силы. Именно жизненной силы, которая помогает нам идти дальше вопреки всему», – отметила Наталья Барышова.

Многодетная мама обратила внимание, что, воспитывая детей, мы инвестируем в свое будущее.

«Дети – это наше с вами счастье, это благополучие страны. Как сказал наш президент Владимир Путин, большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России. Глава государства назвал поддержку многодетной семьи стратегическим приоритетом. Это вопрос будущего народа России. Мы чувствуем поддержку со стороны государства, со стороны региона. Понимаем, что мы не одни. В Рязанской области хочется жить, хочется растить детей, хочется работать и развивать нашу родную Рязанскую область. И нашу великую, могучую Россию», – подчеркнула Наталья Барышова, завершая свое выступление.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

