Много малины – к холодной зиме. Народные приметы на Сысоев день 19 июля

19 июля православные христиане вспоминают монаха-отшельника и последователя Антония Великого – Сисоя Великого. Сисой проповедовал смирение и любовь к Господу, прославился святой чудотворными деяниями.

В народном календаре 19 июля – Сысоев день. В этот день принято было гадать по ночному небу и ягодам о предстоящих осени и зиме. Считалось, что если месяц прозрачный и блестящий, а на небе нет облачной дымки, осень будет ясной и холодной. Если небо затмевают тучи, очень будет тёплой, но с дождями.

К 19 июля созревает малина. Если на веточках большое количество ягод, зима будет холодной. Если малина не уродилась, то и зима не задастся. Снега будет мало, также возможны оттепели.

Что можно и нельзя делать 19 июля

Сисоя Великого считали покровителем земледельцев, день его памяти якобы наделяет живительной силой все сельхозкультуры. Поэтому принято было выходить в поле босяком и молиться. Если погулять по полю рано утром и застать росу, на весь год можно укрепить здоровье. После прогулки ноги вытирать не нужно – иначе благотворного эффекта не будет.

В этот день в деревнях делали заготовки чёрной смородины на зиму. Начинали варить варенье, сушили ягоды и ставили настойки. Ещё было принято делать пироги с малиновой начинкой. Якобы они приносят в дом счастье и благодать.

В Сысоев день не стоит начинать новые проекты: он неблагоприятен для любой деятельности. Не стоит давать в долг деньги. Существует поверье, что они не вернутся.

Есть ещё одно интересное поверье: нельзя в Сысоев день разглядывать отражение солнца в воде. Можно привлечь в жизнь несчастья.

Незамужним девушкам 19 июля нельзя спускаться в погреб – можно навлечь на себя нечисть, которая ухватится за волосы и долго не даст выйти замуж. Если вдруг спуститься в погреб необходимо, то обязательно нужно убрать волосы под платок.

Женщинам нельзя заниматься домашней работой, можно навлечь на себя гнев домового.

Народные приметы 19 июля

На деревьях начали листья желтеть к ранней осени;

Днём желтоватые облака сулят ненастье.

Именины 19 июля отмечают Анатолий, Ефим, Антон, Валентин, Василий, Ульяна, Марфа.

Сон с 18 на 19 июля редко запоминается. Если же это удалось сделать, то заложенная во сне информация может помочь решить некую проблему или избежать неприятностей.