«Мне лучше не приезжать в Ташкент»: Мариам Тилляева рассказала о реалити «Мастер игры»

30 апреля вышел новый выпуск шоу «УТРО.ТНТ» (16+). Самая утренняя программа телеканала началась, как обычно, с полезных лайфхаков, новостей и репортажей, фактов дня, а продолжилась интервью с яркими героями.

Сегодня в студию к ведущей Ольге Серябкиной пришла внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, fashion-блогер и участница психологического реалити-шоу «Мастер игры» (16+) на ТНТ Мариам Тилляева.

Уже в самом начале беседы Мариам подняла серьёзную и важную тему — проблему домашнего насилия. Девушка ведёт активную социальную деятельность по всему миру — ездит в Африку с гуманитарной помощью, а также в Узбекистане помогает женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации:

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«В нашей стране было выписано и продумано много реформ именно дочками президентов. Они помогают женщинам чувствовать себя комфортно, когда им приходится говорить о домашнем насилии. Я активно поддерживаю такие дела и занимаюсь ими в Узбекистане. Очень важно говорить о домашнем насилии, помогать женщинам выходить из неудобных ситуаций. Ведь когда ты находишься в абьюзивных отношениях, очень сложно выйти из них — культура и общество на тебя давят», — поделилась Мариам.

Мариам Тилляева не понаслышке знает, что такое абьюзивные отношения. Она сама столкнулась с этим, будучи в десятилетнем браке. Выбраться из таких отношений ей помогла семья.

«У меня была поддержка моей семьи. Мне помогала бабушка, когда я была в такой ужасной ситуации, когда мне надо было уйти от абьюзера. Не у многих женщин есть такая возможность. Я просто хочу на своём опыте помочь нуждающимся в Узбекистане. Я очень рада, что наша власть сейчас помогает женщинам ощущать себя свободными и чувствовать поддержку, когда нужно уйти из ужасной ситуации», — рассказала Тилляева.

Также блогер рассказала и о том, как прошли съёмки реалити-шоу «Мастер игры», которое уже скоро выйдет на ТНТ. У Мариам была своя тактика: сначала она старалась быть милой и доброй в отношениях с людьми, а позже приняла решение вести себя абсолютно иначе.

«Честно, я себя вообще не контролировала на этом шоу. Это очень сложно, потому что в повседневной жизни ты просто находишься в открытом пространстве и общаешься с тем, с кем хочешь. А на шоу были люди, как Женя Ершов, Александр Толмацкий, с которыми бы я априори никогда не очутилась бы в одной комнате, да и еще взаперти, на вилле в Марокко! Это было что-то невероятное», — прокомментировала Мариам Тилляева.

Мариам отметила, что многим мужчинам было тяжело на проекте от того, что шоу предполагает тёмные манипуляции и психологию: «Нам приходилось лгать, обманывать и манипулировать (делать примерно всё, что я делала в своей семье) — так что я чувствовала себя в своей тарелке. Но очень много мужчин ломались несмотря на то, что они зашли на проект очень сильными. Им было сложно перейти через себя и поступить где-то неправильно», — поделилась блогер.

Так как многие участники находились в напряжении, не обошлось и без неприятных моментов, о которых с грустью рассказала Мариам:

«После этого шоу мне лучше не приезжать в Ташкент на какое-то время. Я такой человек, если я злюсь, люблю или ненавижу, то делаю это от всей души. Не смотрите второй эпизод! Там будет такой момент, что я злилась на одного человека и очень плохо о нём высказывалась, о чём сейчас жалею».

В шоу «Мастер игры» было множество необычных участников. Одна из них — экстрасенс Наталья Бантеева, в которой разочаровалась Мариам:

«В детстве я обожала „Битву экстрасенсов“! Сейчас у нас в шоу была Наталья Бантеева. Я думала, что она сильный экстрасенс, но в первых выпусках вы увидите, что Наташа окажется не такой сильной, какой казалась на „Битве“. Она проявляла себя не как экстрасенс, а как обычный человек», — поделилась Мариам.

Кстати, это уже не первый отзыв о Наталье. Недавно актёр Денис Власенко признался Катерине Решновой в интервью на шоу «УТРО.ТНТ», что тоже разочаровался в экстрасенсе.

В финале разговора Ольга Серябкина и гостья обсудили и другие реалити-шоу ТНТ. Так, внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева выразила желание поучаствовать в шоу «Выжить в Самарканде» (16+), заверив зрителей, что способна выиграть.