«Мне интереснее писать, чем людям читать»: Дарья Донцова рассказала о детстве среди писателей, отце и войне

Форум «Знание Первые», прошедший в Рязанской областной филармонии, посетила знаменитая писательница, теле– и радиоведущая Дарья Донцова. В рамках своей секции она ответила на многие личные и творческие вопросы. Не обошлось без фирменного юмора беллетристки.

Поскольку форум был приурочен к 80-летию Победы, весомая часть обсуждения была посвящена теме Великой Отечественной войны, ее значению лично для Дарьи и пересечениях борьбы с фашизмом тогдашней и нынешнешней. А прежде всего – о силе слова и героизме в литературе от прошлых и до наших лет.

«Он носил только один значок на лацкане – ’50 лет ВЧК КГБ’. Я никогда не видела его орденов. Это была закрытая тема. Вспоминала бабушка, вспоминала мама», – поделилась писательница воспоминаниями об отце, работающим когда-то корреспондентом в ТАСС.

Углубляясь в свою биографию, Донцова, она же Агриппина Васильева, если вы вдруг не знали, поведала разом и о посёлке Переделкино, где провела детство, и об удивительных знакомствах с именитыми писателями и в принципе деятелями культуры. Особенной фигурой в этом рассказе стал Корней Чуковский.

«В моё детство Корней Иванович Чуковский сделал библиотеку для детей. И каждое 9 мая кто-то приезжал обязательно и детям что-то рассказывал. Кто-то из жителей Переделкино. Мы знали этих людей всех, мы жили в одном посёлке. Но они приходили в орденах, медалях, и мы поняли, что что-то мы о взрослых не знаем», – не могла уйти далеко от военной тематики лекция. Реклама

Вот ещё несколько занимательных и поразительных моментов выступления писательницы:

– Первое яркое впечатление о ВОВ Дарья Донцова получила на Параде в 7 лет, когда в ответ на ее непонимание друг отца сказал: «Не бойся. Это просто война».

– Среди книг такое событие – это роман «Живые и мёртвые» Константина Симонова.

– Автор песни «Жди меня, и я вернусь» жил в том же доме, что и семья Донцовой. Также подругой ее родителей была польская писательница, пережившая Освенцим.

– Сама Дарья может похвастаться дружбой с автором сценария к фильму «Летят журавли», дочерью Роберта Рождественского и тем, что в свое время дочка всё того же Корнея Чуковского угощала ее шоколадным кексом.

– Наконец, сейчас Дарья Донцова посещает госпитали вместе с сыном, помогая бойцам СВО.