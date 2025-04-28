«Мне интереснее писать, чем людям читать»: Дарья Донцова рассказала о детстве среди писателей, отце и войне

Форум «Знание Первые», прошедший в Рязанской областной филармонии, посетила знаменитая писательница, теле– и радиоведущая Дарья Донцова. В рамках своей секции она ответила на многие личные и творческие вопросы. Не обошлось без фирменного юмора беллетристки.
Поскольку форум был приурочен к 80-летию Победы, весомая часть обсуждения была посвящена теме Великой Отечественной войны, ее значению лично для Дарьи и пересечениях борьбы с фашизмом тогдашней и нынешнешней. А прежде всего – о силе слова и героизме в литературе от прошлых и до наших лет.
Углубляясь в свою биографию, Донцова, она же Агриппина Васильева, если вы вдруг не знали, поведала разом и о посёлке Переделкино, где провела детство, и об удивительных знакомствах с именитыми писателями и в принципе деятелями культуры. Особенной фигурой в этом рассказе стал Корней Чуковский.
Вот ещё несколько занимательных и поразительных моментов выступления писательницы:
– Первое яркое впечатление о ВОВ Дарья Донцова получила на Параде в 7 лет, когда в ответ на ее непонимание друг отца сказал: «Не бойся. Это просто война».
– Среди книг такое событие – это роман «Живые и мёртвые» Константина Симонова.
– Автор песни «Жди меня, и я вернусь» жил в том же доме, что и семья Донцовой. Также подругой ее родителей была польская писательница, пережившая Освенцим.
– Сама Дарья может похвастаться дружбой с автором сценария к фильму «Летят журавли», дочерью Роберта Рождественского и тем, что в свое время дочка всё того же Корнея Чуковского угощала ее шоколадным кексом.
– Наконец, сейчас Дарья Донцова посещает госпитали вместе с сыном, помогая бойцам СВО.