МКЦ опубликовал афишу на январь: волшебные вечера музыки и танца

Муниципальный культурный центр приглашает рязанцев на незабываемые музыкальные и театральные события января.

Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди при свечах (6+)

Когда: 16 января, четверг, 19:00

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Оркестр CAGMO приглашает зрителей на концертную программу с яркими саундтреками знаменитого итальянского композитора Лудовико Эйнауди. Гости погрузятся в мир магии кино, насладятся уникальными симфоническими аранжировками на струнных инструментах и фортепиано.

Балет «Жизель» (12+)

Когда: 17 января, пятница, 19:00

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Классический балет «Жизель» расскажет нежную и мистическую историю о любви, предательстве и прощении. Наивная девушка Жизель, проникнутая любовью к лесничему Альберту, сталкивается с горькой правдой о его неверности. Постановка Классического Национального Русского балета под руководством А. Бутримовича.

Оркестр CAGMO. Песни советских кинофильмов (6+)

Когда: 19 января, воскресенье, 18:00

Симфонический оркестр и хор CAGMO презентуют уникальные аранжировки песен, из любимых легендарных советских кинофильмов. В этот вечер прозвучат ностальгические мелодии из фильмов: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Гостья из будущего», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука» и многих других.

Концерт «С чего начинается Родина» (0+)

Когда: 21 января, вторник, 13:00

Этот концерт объединит на одной сцене известную рязанскую группу Feelin’s и хоровые коллективы школ № 33, 39 и 56 г. Рязани. В исполнении коллективов прозвучат знакомые с детства песни, такие как «Крылатые качели», «Солнечный круг», «Катюша», «Ты – человек», «Если с другом вышел в путь», «Прекрасное далёко». Также будут представлены авторские песни об обитателях Окского биосферного заповедника — зубрах и журавлях.

Спектакль «Ищу мужа» (12+)

Когда: 21 января, вторник, 19:00

Вы можете быть циничными и эгоистичными, скромными или эксцентричными, но на пути к счастью все наши планы могут измениться. Этот спектакль об утраченной свободе и неожиданной любви заставит задуматься о том, как единственное мгновение может изменить всю жизнь.

Мюзикл «Призрак Оперы» (12+)

Когда: 26 января, воскресенье, 19:00

Этот спектакль о жизни, любви и смерти Эрика, фантома театра «Парижская Опера», предлагает новое прочтение известной истории. Мюзикл отличается от произведений Гастона Леру и А. Л. Уэббера, погружая зрителей в мир страсти и трагедии.

Спектакль «Отель «Медовый месяц» (16+)

Когда: 27 января, понедельник, 19:00

Две пары молодоженов приезжают в Крым и случайно поселяются в отеле «Медовый месяц». Их ждет настоящее счастье под солнцем, но таинственное прошлое отеля, построенного на месте храма Афродиты Таврикийской, подсказывает, что не все будет так гладко.

Трибьют-шоу «Богемская рапсодия» (12+)

Когда: 28 января, вторник, 19:00

Трибьют-шоу «Богемская рапсодия» с симфоническим оркестром исполнит популярные хиты группы Queen.

Приходите, чтобы окунуться в мир искусства и культуры.