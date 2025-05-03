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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости мира

«МК»: Зеленский сбежит в королевский замок в Британии после конца СВО

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Владимир Зеленский после заключения мирного соглашения с Россией может сбежать в Британию, пишет обозреватель «МК» Елена Гамаюн.

По ее мнению, страх за свою жизнь и жизнь своей семьи вынудит его быть поближе к покровителям, гарантирующим безопасность.

«То есть в Великобритании. Именно там сейчас находится его семья, его дети. То ли «под прикрытием», то ли — в заложниках», — говорится в публикации.

Автор статьи уточнила, что у четы Зеленских в собственности три квартиры в Лондоне общей стоимостью семь миллионов долларов. Кроме того, как пишет Гамаюн, Зеленский владеет королевским замком Highgrove House за 20 миллионов фунтов.

«И впрямь — чем не «королевская семья» в изгнании?» — отметила она.

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Журналист добавила, что Зеленский купил замок еще в начале СВО.

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