«МК»: Зеленский сбежит в королевский замок в Британии после конца СВО

Владимир Зеленский после заключения мирного соглашения с Россией может сбежать в Британию, пишет обозреватель «МК» Елена Гамаюн.
По ее мнению, страх за свою жизнь и жизнь своей семьи вынудит его быть поближе к покровителям, гарантирующим безопасность.
Автор статьи уточнила, что у четы Зеленских в собственности три квартиры в Лондоне общей стоимостью семь миллионов долларов. Кроме того, как пишет Гамаюн, Зеленский владеет королевским замком Highgrove House за 20 миллионов фунтов.
Журналист добавила, что Зеленский купил замок еще в начале СВО.