Владимир Зеленский после заключения мирного соглашения с Россией может сбежать в Британию, пишет обозреватель «МК» Елена Гамаюн.

По ее мнению, страх за свою жизнь и жизнь своей семьи вынудит его быть поближе к покровителям, гарантирующим безопасность.

«То есть в Великобритании. Именно там сейчас находится его семья, его дети. То ли «под прикрытием», то ли — в заложниках», — говорится в публикации.

Автор статьи уточнила, что у четы Зеленских в собственности три квартиры в Лондоне общей стоимостью семь миллионов долларов. Кроме того, как пишет Гамаюн, Зеленский владеет королевским замком Highgrove House за 20 миллионов фунтов.

«И впрямь — чем не «королевская семья» в изгнании?» — отметила она. Реклама

Журналист добавила, что Зеленский купил замок еще в начале СВО.