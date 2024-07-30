МК: Володин предупредил о ротации председателей комитетов Госдумы

В понедельник на заседании Совета Думы председатель нижней палаты парламента выступил с резкой критикой в адрес некоторых глав комитетов Госдумы, заявив о неэффективности их работы. Он также предупредил о предстоящей ротации в руководстве комитетов, пишет «Московский комсомолец».

Согласно информации от парламентского источника, Вячеслав Володин поддержал предложение депутата Матвеева о постановке мигрантов на воинский учёт. Он отметил, что необходимо внести свой вклад в решение вопросов миграционной политики, и поддержал инициативу Матвеева. Володин также задался вопросом, почему при получении российского гражданства гастарбайтеры не ставятся на воинский учёт, и предложил обязательно это сделать.

Это было явным выпадом в адрес председателя комитета Калашникова. Спикер предложил поручить Ирине Яровой (заместителю председателя Госдумы) или Андрею Картаполову (председателю комитета Госдумы по обороне) урегулировать этот вопрос и принять законопроект в трёх чтениях уже 31 июля.

Володин также высказал недовольство в адрес представителей других комитетов, в частности, по поводу подготовки кадров в образовании и здравоохранении. Он отметил, что учитель физкультуры не должен иметь право преподавать математику, и спросил, где председатель соответствующего комитета. Володин подчеркнул, что осенью будет большая ротация председателей комитетов, и это правильно.

В завершение заседания спикер добавил, что Совет Госдумы должен срочно рассмотреть вопрос о цене на топливо. Он отметил, что в прошлом году Дума опоздала с этим вопросом, затянув его до осени, и сейчас ценовой вопрос становится серьёзной проблемой. Павел Завальный, бывший председатель комитета по энергетике, попытался ответить спикеру, что этот вопрос уже регулируется. Однако Володин настоял на необходимости держать вопрос цены на топливо на особом контроле и просил обязательно доложить Думе о его решении.